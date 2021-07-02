Украина – Англия: онлайн матча 1/4 финала Евро-2020

Украина впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. Нашей команде будет противостоять главный фаворит турнира – сборная Англии. Следим за матчем с помощью нашего онлайна

Украина играет с Англией в 1/4 финала Евро-2020 / Фото: Reuters

В субботу, 3 июля, в Риме на Олимпийском стадионе пройдет четвертьфинал Евро-2020: сборная Украины встретится с командой Англии. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА УКРАИНА – АНГЛИЯ

Реклама

Украина в 1/8 финала провела тяжелейшей матч против Швеции и вырвала победу лишь в дополнительное время. Путевка в четвертьфинал далась нашей команде ценой тяжелой травмы Артема Беседина.

Англия на предыдущей стадии справилась с Германией. Матч поручился не очень зрелищным, тем не менее, команда Гарета Саутгейта смогла забить два гола. Англичане на этом Евро еще не пропустили ни одного гола!

Впервые в истории сборная Украины забралась так далеко на чемпионате Европы. До этого наивысшим достижением нашей команды было выступление на групповом этапе в 2012 и 2016 годах.

Англия играет на чемпионатах Европы в 10-й раз, а наивысшим достижением команды является полуфинал в 1960 и 1996 годах. На Евро-2016 британцы остановились в 1/8 финала.

Украина и Англия уже успели провести между собой семь матчей. Самый памятный прошел в 2012 в Донецке, где Англия одержала победу со счетом 1:0, а скандальный арбитр Виктор Кашшаи не засчитал гол Марко Девича.

Украинцы одержали лишь одну победу – в 2009 году в отборе на чемпиона мира, но тогда британцы уже гарантировали себе путевку на мундиаль и приехали в Днепр полурезервным составом. На счету Англии четыре победы, а два предыдущих поединка завершились ничьими.

Из-за карантинных ограничений власти Италии не пускают на поединок болельщиков из Англии и Украины, поэтому команд будут поддерживать только местные любители футбола, а также представители диаспор. При этом, украинцев в Италии больше, чем англичан, поэтому будем надеяться, что наша команда получит соответствующую поддержку.

Андрей Шевченко в матче против Англии не сможет рассчитывать на травмированного Беседина, также вряд ли сыграет Зубков. У Англии травмированных нет. УЕФА представил такие ориентировочные составы команд:

Украина: Бущан; Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко; Сидорчук, Степаненко, Шапаренко; Ярмоленко, Яремчук

Бущан; Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко; Сидорчук, Степаненко, Шапаренко; Ярмоленко, Яремчук Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Хендерсон, Филлипс; Сака, Маунт, Стерлинг; Кейн

Букмекеры о матче Украина – Англия:

После вылета из турнира Франции именно Англия стала главным фаворитом на победу у букмекеров. Поэтому неудивительно, что аналитики FAVBET отдают предпочтение команде Гарета Саутгейта. Коэффициент на победу Англии в основное время – 1.46, на ничью – 4.40, на победу Украины – 8.80. Что касается шансов команд в случае дополнительного времени или серии пенальти, то расклады следующие: Англия – 1.20, Украина – 5.00.

Где смотреть матч Украина – Англия:

Матч Украина – Англия в прямом эфире покажут каналы "Украина", а также "Футбол 1" и "Футбол 2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 22:00.