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"Простил шведа. Это не бильярд": первые слова Беседина после травмы

Олег Люлька Олег Люлька
2 июля, 14:13
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Форвард Динамо, которого сломали в поединке Украина – Швеция на Евро-2020, считает, что ему попросту не повезло, и обещает вернуться в игру еще сильнее
Артем Беседин, жуткая травма на Евро-2020
Артем Беседин, жуткая травма на Евро-2020 / Фото: Reuters

Нападающий Динамо и сборной Украины Артем Беседин дал первый комментарий после жуткой травмы, полученной в матче 1/8 финала Евро-2020 против шведов.

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"Мне очень жаль, что не смогу быть с командой на поле, но буду поддерживать всем сердцем. Уверен, все игроки отдадут на поле все, чтобы добиться нужного результата с Англией. Также хочу поблагодарить болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы. Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить"

"Даниэльссон после матча подошел и извинился. Я принял его извинения. Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне"

"Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь Динамо и сборной", – приводит слова Беседина Tribuna.com

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Линекер уверен, что столкновение произошло случайно / Фото: REUTERS

Напомним, в матче со шведами из-за грубого фола Маркуса Даниэльссона Артем получил повреждение задней крестообразной и других связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения – восстановление Беседина займет полгода.

Оказавшись в большинстве после удаления Даниэльссона, Украина забила победный мяч в ворота шведов на 121-й минуте и теперь в 1/4 финала Евро, 3 июля, сыграет с Англией в Риме.

Смотрите, как Даниэльссон сломал Беседина

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#
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И
Г
О
1
Италия
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7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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И
Г
О
1
Нидерланды
3
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9
2
Австрия
3
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6
3
Украина
3
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3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
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4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
3
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5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
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4
4
Венгрия
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