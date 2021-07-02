"Простил шведа. Это не бильярд": первые слова Беседина после травмы

Форвард Динамо, которого сломали в поединке Украина – Швеция на Евро-2020, считает, что ему попросту не повезло, и обещает вернуться в игру еще сильнее

Артем Беседин, жуткая травма на Евро-2020 / Фото: Reuters

Нападающий Динамо и сборной Украины Артем Беседин дал первый комментарий после жуткой травмы, полученной в матче 1/8 финала Евро-2020 против шведов.

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"Мне очень жаль, что не смогу быть с командой на поле, но буду поддерживать всем сердцем. Уверен, все игроки отдадут на поле все, чтобы добиться нужного результата с Англией. Также хочу поблагодарить болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы. Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить"

"Даниэльссон после матча подошел и извинился. Я принял его извинения. Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне"

"Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь Динамо и сборной", – приводит слова Беседина Tribuna.com

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Напомним, в матче со шведами из-за грубого фола Маркуса Даниэльссона Артем получил повреждение задней крестообразной и других связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения – восстановление Беседина займет полгода.

Оказавшись в большинстве после удаления Даниэльссона, Украина забила победный мяч в ворота шведов на 121-й минуте и теперь в 1/4 финала Евро, 3 июля, сыграет с Англией в Риме.

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