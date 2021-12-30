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Уход Миколенко заставил Динамо продлить контракт с баночником

Александр Трикиша
30 декабря, 10:39
Киевское Динамо продлило контракт с защитником Артемом Шабановым до конца текущего сезона. Футболист практически не играет при Мирче Луческу, но его решили сохранить на всякий случай

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Дело в том, что в Динамо намечается дефицит защитников – в ближайшее время команду покинет Виталий Миколенко, который перейдет в Эвертон.

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А в лазарете команды остаются Денис Попов и Никита бурда, пишет Telegram-канал Динамо Киев Inside.

В текущем сезоне Шабанов провел 8 матчей во все турнирах и даже отметился забитым мячом.

Но Мирча Луческу не доверяет украинскому защитнику. По этой причине вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в польской Легии.

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Что касается Миколенко, то Виталий будет зарабатывать в Англии в семь раз больше, чем в Динамо. В Англии украинский футболист существенно улучшит свое финансовое положение.