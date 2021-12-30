Відхід Миколенко змусив Динамо продовжити контракт із баночником

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Справа в тому, що в Динамо намічається дефіцит захисників – найближчим часом команду покине Віталій Миколенко, який перейде до Евертона.

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А в лазареті команди залишаються Денис Попов та Микита Бурда, пише Telegram-канал Динамо Київ Inside.

У поточному сезоні Шабанов провів 8 матчів у всіх турнірах і навіть відзначився забитим м'ячем.

Але Мірча Луческу не довіряє українському захиснику. З цієї причини другу половину минулого сезону він провів у оренді у польській Легії.

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Щодо Миколенка, то Віталій зароблятиме в Англії у сім разів більше, ніж у Динамо. В Англії український футболіст суттєво покращить своє фінансове становище.