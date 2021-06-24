УЕФА убил праздник: в России критикуют формат Евро из-за выхода Украины в 1/8 финала

В России недовольны новым форматом Евро-2020 после того, как Украина пробилась в 1/8 финала турнира, а их сборная завершила выступление на чемпионате

Украина вышла в 1/8 финала Евро, а Россия - нет / Фото: Reuters

В России началась новая истерия из-за сборной Украины. После скандала с новой формой сине-желтых россияне возмутились выходом нашей команды в 1/8 финала. Издание championat.com в материале с заголовком "Чемпионат Европы – 2020 – полный отстой! Идея "праздника для всех" провалилась" обвиняет в этом формат чемпионата Европы.

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"Давайте честно: украинцы должны были пропускать больше от Нидерландов, еле унесли ноги от сборной Северной Македонии и без шансов проиграли Австрии. Они вышли из группы только потому, что проиграли не так крупно, как Финляндия или Словакия", – пишет автор статьи.

Далее он называет Украину "пассажиром на Евро", а вместе с ними и Данию, разгромившей Россию, и Швецию, выдавшей настоящий триллер в матче с Польшей.

"Если мы хотим сильный и интересный турнир, то в плей-офф не должно быть пассажиров. В этом году пассажирами можно назвать не только Украину, но и Австрию, Чехию, Уэльс, а также Данию или Швецию. На Евро-2008 эти команды были бы аутсайдерами в группах (если вообще туда пробились)", – говорится далее в статье, но автор не упоминает, что, если бы не новый формат Евро, то Россия со второго места в отборе не факт, что попала бы в финальную часть.

Автор сетует, что на Евро приходится смотреть матчи уровня Украина – Северная Македония или Россия – Финляндия.

Это интересно кому-то, кроме болельщиков этих стран? Кажется, что это игры абсолютно средних команд, которые при жестком отборе не попали бы на Евро вообще. А если в УЕФА хотели создать "праздник для всех", то убили его распылением игр по всей Европе. Для основной массы болельщиков турнир начнется только с 1/8 финала (и далеко не со всех его матчей). А пока что чемпионат Европы 2020 – это пир во время чумы и полный отстой, который почти неинтересно смотреть, – заключил автор.

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