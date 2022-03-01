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Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
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Ударная сила! Лучший нокаутер Украины вступил в тероборону

Сергей Шаховец
1 марта, 13:56
Сергей Богачук последовал примеру прославленных украинских боксеров и стал на защиту Родины

Сергей Богачук пополнил ряды теробороны / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Украинский нокаутер Сергей Богачук (20-1, 20 KO) вступил в тероборону. Об этом сообщил в Instagram его промоутер Том Леффер.

"Богачук в Украине сейчас со своей семьей, готовится к путинской атаке на его город.

Сергей не в Киеве, но присоединился ко многим профессиональным боксерам, – Виталию и Владимиру Кличко, Александру Усику, Василию Ломаченко – среди прочих, которые сражаются за свою страну", – написал Леффер.

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Напомним, что Сергей Богачук, которого многие называют "новым Ломаченко", довел счет своим победам на ринге до 20. Теперь нужно добыть главную победу – нокаутировать путинских варваров.

Сергей Богачук – 20 побед, все 20 – нокаутом / Фото: Getty Images

Отметим, что первым из украинских боксеров пополнил ряды защитников Родины Владимир Кличко. В начале февраля он записался в бригаду территориальной обороны Киева.

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Владимир Кличко подает документы

Затем в состав теробороны Белгород-Днестровского записался прославленный боксер Василий Ломаченко, которого раньше называли пророссийским ватником.

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Следом за Ломаченко в состав теробороны Киевской области записался чемпион мира по боксу Александр Усик. Теперь он будет защищать родную страну от российских захватчиков.

Усик вступил в тероборону / Фото: Коллаж: Сегодня