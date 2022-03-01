Ударна сила! Найкращий нокаутер України вступив у тероборону

Сергій Богачук поповнив лави тероборони / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Український нокаутер Сергій Богачук (20-1, 20 KO) вступив до тероборони. Про це повідомив у Instagram його промоутер Том Леффер.

"Богачук в Україні зараз зі своєю родиною, готується до путінської атаки на його місто. Сергій не в Києві, але приєднався до багатьох професійних боксерів – Віталія та Володимира Кличків, Олександра Усика, Василя Ломаченка – серед інших, які борються за свою країну", – написав Леффер.

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Нагадаємо, що Сергій Богачук, якого багато хто називає "новим Ломаченком", довів рахунок своїм перемогам на рингу до 20. Тепер потрібно здобути головну перемогу – нокаутувати путінських варварів.

Сергій Богачук – 20 перемог, усі 20 – нокаутом / Фото: Getty Images

Зазначимо, що першим з українських боксерів поповнив лави захисників Батьківщини Володимир Кличко. На початку лютого він записався до бригади територіальної оборони Києва.

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Володимир Кличко подає документи

Потім у склад тероборони Білгород-Дністровського записався уславлений боксер Василь Ломаченко, якого раніше називали проросійським ватником.

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Слідом за Ломаченком до складу тероборони Київської області записався чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Тепер він захищатиме рідну країну від російських загарбників.