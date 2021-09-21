22 сентября 21:00
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25 сентября 19:30
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2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Бешикташ --
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Убожество! В Сети высмеяли логотип чемпионата мира по хоккею в России

Андрей Трофимов
21 сентября, 15:11
Россия, то и дело проваливающаяся на хоккейных мировых первенствах, представила эмблему домашнего турнира 2023 года. И снова – фиаско

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Getty Images, iihf.com

Логотип чемпионата мира по хоккею-2023, который пройдет в Санкт-Петербурге, представляли президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, босс Федерации хоккея России Владислав Третьяк, знаменитый хоккеист Павел Буре.

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Какой же оказалась реакция болельщиков в РФ?

  • "Что за убожество!"
  • "Манекен в боксерских перчатках на лого вообще кошмарен!"
  • "Зато лямов 20, наверное, потратили на разработку", – это комментарии на популярном российском ресурсе Чемпионат

Напомним, что за махинации с допингом спортсмены РФ до конца 2022 года выступают на мировых первенствах и Олимпиадах без флага и гимна.

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Что касается хоккея, то с этим видом спорта связано одно из главных публичных фиаско президента страны-агрессора Владимира Путина. Смотрите, как он грохнулся на льду:

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