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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости хоккея

Вратарь заехал кулаком в голову своему игроку после пропущенного гола. Жесть из Казахстана

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
20 сентября, 12:15
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Голкипер Торпедо не сдержался после того, как в его ворота влетела шайбу. В ярости вратарь ударил своего одноклубника
Вратарь Антон Осокин ударил партнера по команде
Вратарь Антон Осокин ударил партнера по команде

Вопиющий случай произошел в матче молодежной лиги чемпионата Казахстана по хоккею.

Вратарь Торпедо из Усть-Каменогорска Антон Осокин набросился с кулаками на своего одноклубника Кирилла Индюкова в матче с Актобе. Осокин ударил Индюкова кулаком по лицу после пропущенного гола.

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Игра завершилась победой Актобе со счетом – 7:2.

Ранее мы рассказывали случай из чемпионата России. Там арбитр лишь пять минут поработал на хоккейном поединке детских команд. Судья постоянно спотыкался и падал из-за выпитого алкоголя.

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Напомним, что тренера сына Александра Лукашенко дисквалифицировали на пять лет. Дмитрий Басков получил наказание от Международной федерации хоккея. А ведь его обвиняют еще и в убийстве.

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