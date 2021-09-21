22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
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Убогість! У Мережі висміяли логотип чемпіонату світу з хокею в Росії

Андрій Трофімов
21 вересня, 15:11
Росія, яка регулярно провалюється на хокейних світових першостях, представила емблему домашнього турніру 2023 року. І знову – фіаско

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, iihf.com

Логотип чемпіонату світу з хокею-2023, який відбудеться в Санкт-Петербурзі, представляли президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель, бос Федерації хокею Росії Владислав Третьяк, знаменитий хокеїст Павло Буре.

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Якою ж виявилася реакція уболівальників у РФ?

  • "Що за убогість!"
  • "Манекен в боксерських рукавичках на лого взагалі кошмарний!"
  • "Зате лямів 20, либонь, витратили на розробку", – це коментарі на популярному російському ресурсі Чемпіонат

Нагадаємо, що за махінації з допінгом спортсмени РФ до кінця 2022 року виступають на світових першостях і Олімпіадах без прапора і гімну.

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Що стосується хокею, то з цим видом спорту пов'язане одне з головних публічних фіаско президента країни-агресора Володимира Путіна. Дивіться, як він гепнувся на льоду:

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