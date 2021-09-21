Убогість! У Мережі висміяли логотип чемпіонату світу з хокею в Росії

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, iihf.com

Логотип чемпіонату світу з хокею-2023, який відбудеться в Санкт-Петербурзі, представляли президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель, бос Федерації хокею Росії Владислав Третьяк, знаменитий хокеїст Павло Буре.

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Якою ж виявилася реакція уболівальників у РФ?

"Що за убогість!"

"Манекен в боксерських рукавичках на лого взагалі кошмарний!"

"Зате лямів 20, либонь, витратили на розробку", – це коментарі на популярному російському ресурсі Чемпіонат

Нагадаємо, що за махінації з допінгом спортсмени РФ до кінця 2022 року виступають на світових першостях і Олімпіадах без прапора і гімну.

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Що стосується хокею, то з цим видом спорту пов'язане одне з головних публічних фіаско президента країни-агресора Володимира Путіна. Дивіться, як він гепнувся на льоду: