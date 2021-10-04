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Уайлдер или Фьюри? Усик сказал с кем готов драться

Любомир Луканюк
4 октября, 20:25
В субботу ночью определится потенциальный соперник Александра Усика в битве за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в прошлом поединке

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что ждет поединок между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и бывшим владельцем титула Деонтеем Уайлдером.

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"Я не думаю слишком много о том, кто победит. Это будет хороший поединок. Не списывайте Уайлдера со счетов, так как у него всегда есть нокаутирующий удар. Я точно буду смотреть этот бой, и мне интересно, кто одержит победу.

Я буду биться с тем, у кого будет последний пояс. Мне все равно, будет это Уайлдер или Фьюри", – цитирует Усика DAZN.

Напомним, что бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером пройдет 9 октября. Победитель этого противостояния возможно встретится с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона.

Тем временем первый тренер украинца Сергей Лапин заявил, что Усик справится и с Фьюри – нужно только устранить недочеты в ближнем бою.

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