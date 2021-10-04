Уайлдер чи Ф'юрі? Усик сказав з ким готовий битися

Тайсон Ф'юрі переміг Деонтея Уайлдера в минулому поєдинку

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик розповів, що чекає поєдинок між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі і колишнім власником титулу Деонтеєм Уайлдером.

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"Я не думаю надто багато про те, хто переможе. Це буде хороший поєдинок. Не списуйте Уайлдера з рахунків, так як у нього завжди є нокаутуючий удар. Я точно буду дивитися цей бій, і мені цікаво, хто здобуде перемогу. Я буду битися з тим, у кого буде останній пояс. Мені все одно, буде це Уайлдер або Ф'юрі", – цитує Усика DAZN.

Нагадаємо, що бій між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Уайлдером пройде 9 жовтня. Переможець цього протистояння можливо зустрінеться з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона.

Тим часом перший тренер українця Сергій Лапін заявив, що Усик впорається і з Ф'юрі - потрібно тільки усунути недоліки в ближньому бою.

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