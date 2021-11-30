3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

У Шевы огромные проблемы в Италии: Дженоа заподозрили в финансовых махинациях

Александр Трикиша
30 ноября, 17:04
Не успел Андрей Шевченко как следует поработать в итальянском Дженоа, как у клуба появились серьезные проблемы, связанные с финансовыми операциями

Шевченко столкнулся с проблемами в Италии / Фото: Twitter

Накануне в Италии вспыхнул скандал вокруг Ювентуса, которому снова грозит ссылка во второй дивизион. Оказалось, что в махинациях туринцев может быть замешана и Дженоа.

Как сообщает издание La Repubblica, подозрение прокуратуры вызвали сомнительные сделки между клубами. Кроме Юве и Дженоа, в скандале замешаны Наполи, Интер, Сампдория и Аталанта Руслана Малиновского.

Реклама

Так, Ювентус наладил поток сделок с Дженоа на сумму около 123 миллионов евро, но только 25 млн евро дошли до счетов клуба, остальная сумма перекрывалась за счет обмена игроками.

Аналогичная ситуация сложилась во взаимоотношениях Дженоа с Интером. С 2018 года клубы совершили сделок на 78 млн евро, но в клубную казну попали всего 5 млн. При этом отмечается, что в этих сделках принимали участие одни и те же игроки.

Андрей Шевченко провел только два матча во главе Дженоа / Фото: REUTERS

Реклама

Пока неизвестно, какие последствия для клуба может иметь этот скандал, но вряд ли Шевченко будет довольным, если клубу запретят новые трансферы, снимут очки или вовсе отправят в низшую лигу.

Кстати, ранее мы писали, что Шевченко хочет подписать тезку из Милана. Защитник Милана Андреа Конти в зимнее трансферное окно может усилить Дженоа.