У Шеви величезні проблеми в Італії: Дженоа запідозрили у фінансових махінаціях

Шевченко стикнувся з проблемами в Італії / Фото: Twitter

Напередодні в Італії спалахнув скандал довкола Ювентуса, якому знову загрожує вигнання у другий дивізіон. Виявилося, що до махінацій туринців може бути причетна і Дженоа.

Як повідомляє видання La Repubblica, підозру прокуратури викликали сумнівні угоди між клубами Окрім Юве та Дженоа, у скандалі замішані Наполі, Інтер, Сампдорія та Аталанта Руслана Малиновського.

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Так, Ювентус налагодив потік угод із Дженоа на суму близько 123 мільйонів євро, але лише 25 млн євро дійшли до рахунків клубу, решта суми перекривалася за рахунок обміну гравцями.

Аналогічна ситуація склалася у взаєминах Дженоа з Інтером. З 2018 року клуби здійснили угод на 78 млн євро, однак у клубну скарбницю потрапили лише 5 млн. При цьому зазначається, що у цих угодах брали участь одні й ті самі гравці.

Андрій Шевченко провів лише два матчі на чолі Дженоа / Фото: REUTERS

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Наразі невідомо, які наслідки для клубу може мати цей скандал, але навряд чи Шевченко буде задоволеним, якщо клубу заборонять нові трансфери, знімуть очки чи відправлять у нижчу лігу.

До речі, раніше ми писали, що Шевченко хоче підписати тезку з Мілана. Захисник Мілана Андреа Конті у зимове трансферне вікно може посилити Дженоа.