У россиянина Поветкина отбирают 6 миллионов "пенсии" из-за скандала с допингом

Американский промоутер Дон Кинг потребовал взыскать с Александра Поветкина 6,5 млн долларов компенсации за отмену боя боксера из РФ против Бермейна Стиверна

Александр Поветкин / Фото: matchroomboxing

Вчера бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA и WBC Александр Поветкин принял решение завершить карьеру. А сегодня выяснилось, что у российского бойца хотят отобрать деньги "на пенсию". Американский промоутер Дон Кинг потребовал взыскать с Поветкина 6,5 млн долларов.

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"У нас суд в CAS. Дон Кинг хочет получить компенсацию 6,5 млн долларов за отмену боя Саши против Бермейна Стиверна. Тогда Стиверна заменил Жоан Дюопа. Мы уже один раз выиграли суд у Дона Кинга, у нас сильные юристы", — рассказал промоутер Александра Андрей Рябинский ТАСС

Бой за звание временного чемпиона WBC между Поветкиным и канадцем Стиверном должен был пройти 17 декабря 2016-го. Но в организме россиянина обнаружили запрещенный препарат – стероид остарин. Поединок утратил статус титульного, и канадец отказался драться. Его заменил француз Йоан Дюопа, которого Поветкин нокаутировал в 6-м раунде.

Напомним, в последнем бою, в марте 2021 года, Поветкин проиграл Диллиану Уайту тяжелейшим нокаутом, после чего россиянина отправили в больницу.