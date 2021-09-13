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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

У нее получилось! Белодед оседлала волну в стиле Кличко

Олег Люлька
13 сентября, 00:58
Бронзовая призерша Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед испытала себя в экстремальном виде спорта – дебют удался

Дарья Белодед и Владимир Кличко / Фото: Instagram, Mixsport

Дарья Белодед после бронзы на Олимпиаде в Токио получает премии от властей.

Виталий Кличко вручает награду Дарье Белодед

Балует фолловеров постельными фото.

А теперь 20-летняя красотка-дзюдоистка попыталась освоить еще и новый вид спорта – вейксерфинг. Это катание на волне, создаваемой профессиональным буксировочным катером, на специальной доске.

И у нее получилось! Дарья устояла на доске, уверенно оседлав волну.

Отметим, что этот экстремальный вид спорта является страстью и для Владимира Кличко.

Правда, в отличие от Дарьи Белодед, Кличко-младшему удается сохранять равновесие на доске, даже не держась руками за трос.

Тем не менее, несмотря на увлечение другими видами спорта, бросать дзюдо Дарья Белодед не собирается.

"До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.

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