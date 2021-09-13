У нее получилось! Белодед оседлала волну в стиле Кличко

Дарья Белодед и Владимир Кличко / Фото: Instagram, Mixsport
Дарья Белодед после бронзы на Олимпиаде в Токио получает премии от властей.
Балует фолловеров постельными фото.
А теперь 20-летняя красотка-дзюдоистка попыталась освоить еще и новый вид спорта – вейксерфинг. Это катание на волне, создаваемой профессиональным буксировочным катером, на специальной доске.
И у нее получилось! Дарья устояла на доске, уверенно оседлав волну.
Отметим, что этот экстремальный вид спорта является страстью и для Владимира Кличко.
Правда, в отличие от Дарьи Белодед, Кличко-младшему удается сохранять равновесие на доске, даже не держась руками за трос.
Тем не менее, несмотря на увлечение другими видами спорта, бросать дзюдо Дарья Белодед не собирается.
"До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.