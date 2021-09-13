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Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Їй вдалося! Білодід осідлала хвилю в стилі Кличка

Олег Люлька
13 вересня, 00:58
Бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Дар'я Білодід спробувала сили в екстремальному виді спорту – дебют виявився успішним

Дар'я Білодід і Володимир Кличко / Фото: Instagram, Mixsport

Дар'я Білодід після бронзи на Олімпіаді в Токіо отримує премії від влади.

Віталій Кличко вручає нагороду Дар'ї Білодід

Балує фоловерів постільними фото.

А тепер 20-річна красуня-дзюдоїстка спробувала освоїти ще й новий вид спорту – вейксерфінг. Це катання на хвилі, створюваній професійним буксирним катером, на спеціальній дошці.

І їй усе вдалося! Дар'я встояла на дошці, впевнено осідлавши хвилю.

Відзначимо, що цей екстремальний вид спорту є пристрастю і для Володимира Кличка.

Правда, на відміну від Дар'ї Білодід, Кличку-молодшому вдається зберігати рівновагу на дошці, навіть не тримаючись руками за трос.

Проте, не дивлячись на захоплення іншими видами спорту, кидати дзюдо Дар'я Білодід не збирається.

"До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Буду старатися, щоб ця мрія здійснилася", – каже Дар'я.

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