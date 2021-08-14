У Милевского новая подруга – певица с ребенком: появилось видео, как они развлекаются

Артем Милевский и Анна Алхим / Фото: Instagram

В Сети появились видео и фото отдыха бывшего нападающего киевского Динамо и сборной Украины Артема Милевского, который после выступлений за закарпатский Минай еще не объявил о завершении карьеры футболиста. Но, похоже, очень близок к этому.

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В развлекательном комплексе в Козине, что в 30 км от Киева, 36-летний Милевский весело проводит время с 29-летней Анной Алхимовой из Днепра, известной под псевдонимом Алхим. Эта брюнетка – инстаблогер, актриса и певица. Кстати, дочь шахтера.

На кадрах, появившихся в Instagram и других соцсетях, видно, как Милевский и Алхим дурачатся, участвуют в застолье и курят кальян под песню "9 грамм свинца" казахстанского рэпера Бахтияра Мамедова.

Отметим, что в 2017 году Анна Алхимова вступила в брак с Александром Буряченко. Уже в следующем году у семьи родился сын. В 2019 году семейная пара рассталась.

В свою очередь Милевский недавно порвал с белоруской Валерией, с которой был вместе два с половиной года. По словам футболиста, это были самые длительные отношения в его жизни.

Милевский и его бывшая девушка Валерия / Фото: Instagram

Не исключено, что вскоре Милевский станет главным героем шоу "Холостяк".