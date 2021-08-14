14 серпня 17:00 Відео
Верес 1
Ворскла 1
14 серпня 19:30 Відео
Зоря 1
Минай 1
14 серпня 19:30 Відео
Десна 2
Дніпро-1 1
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

У Мілевського нова подруга – співачка з дитиною: з'явилося відео, як вони розважаються

Андрій Трофімов
14 серпня, 22:44
Дивіться, як колишній футболіст київського Динамо Артем Мілевський відпочиває зі співачкою Анною Алхім – танці, випивка, кальян і багато диму

Артем Мілевський і Анна Алхім / Фото: Instagram

У Мережі з'явилися відео та фото відпочинку колишнього нападника київського Динамо і збірної України Артема Мілевського, який після виступів за закарпатський Минай ще не оголосив про завершення кар'єри футболіста. Але, схоже, дуже близький до цього.

Читайте також: З кентом на заправці: Алієв і Мілевський відпочивають у ресторані

У розважальному комплексі в Козині, що за 30 км від Києва, 36-річний Мілевський весело проводить час з 29-річною Анною Алхімовою з Дніпра, відомою за псевдонімом Алхім. Ця брюнетка – інстаблогер, актриса і співачка. До речі, дочка шахтаря.

На кадрах, що з'явилися в Instagram та інших соцмережах, видно, як Мілевський і Алхім пустують і курять кальян під пісню "9 грамів свинцю" казахстанського репера Бахтіяра Мамедова.

Відзначимо, що в 2017 році Анна Алхімова одружилася з Олександром Буряченком. Уже в наступному році у них народився син. 2019-го сімейна пара розлучилася.

Своєю чергою Мілевський недавно порвав з білорускою Валерією, з якої був разом два з половиною роки. За словами футболіста, це були найтриваліші стосунки в його житті.

Мілевський і його колишня дівчина Валерія / Фото: Instagram

Не виключено, що незабаром Мілевський стане головним героєм шоу "Холостяк".

Реклама