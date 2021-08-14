У Мілевського нова подруга – співачка з дитиною: з'явилося відео, як вони розважаються

Артем Мілевський і Анна Алхім / Фото: Instagram

У Мережі з'явилися відео та фото відпочинку колишнього нападника київського Динамо і збірної України Артема Мілевського, який після виступів за закарпатський Минай ще не оголосив про завершення кар'єри футболіста. Але, схоже, дуже близький до цього.

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У розважальному комплексі в Козині, що за 30 км від Києва, 36-річний Мілевський весело проводить час з 29-річною Анною Алхімовою з Дніпра, відомою за псевдонімом Алхім. Ця брюнетка – інстаблогер, актриса і співачка. До речі, дочка шахтаря.

На кадрах, що з'явилися в Instagram та інших соцмережах, видно, як Мілевський і Алхім пустують і курять кальян під пісню "9 грамів свинцю" казахстанського репера Бахтіяра Мамедова.

Відзначимо, що в 2017 році Анна Алхімова одружилася з Олександром Буряченком. Уже в наступному році у них народився син. 2019-го сімейна пара розлучилася.

Своєю чергою Мілевський недавно порвав з білорускою Валерією, з якої був разом два з половиною роки. За словами футболіста, це були найтриваліші стосунки в його житті.

Мілевський і його колишня дівчина Валерія / Фото: Instagram

Не виключено, що незабаром Мілевський стане головним героєм шоу "Холостяк".