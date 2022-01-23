Третья с конца: биатлонное фиаско перед Олимпиадой

Юлия Джима / Фото: Getty Images
В итальянском Антхольце завершилась последняя биатлонная гонка перед Олимпиадой в Пекине. Украинских болельщиков она, мягко говоря, не порадовала.
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Юлия Джима, допустив пять промахов на четырех огневых рубежах женского масс-старта, заняла 28-е место среди 30 участниц.
А выиграла масс-старт хозяйка трассы – итальянка Доротея Вирер.
Масс-старт. Женщины
1.
2.
3.
28.
Ранее в воскресенье в Антхольце состоялась мужская эстафета. Украинская четверка в составе Богдана Цымбала, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко и Артема Примы, использовав 11 дополнительных патронов, заняла шестое место.
Эстафета. Мужчины
- 1. Норвегия (0+4) 1:12:14,7
- 2. РФ (1+12) +1:57,2
- 3. Германия (0+4) +2:04,4
- 4. Франция (0+7) +2:20,5
- 5. Канада (1+8) +2:31,5
- 6. УКРАИНА (0+11) +2:38,7
Отметим, что уже 4 февраля в Пекине стартует зимняя Олимпиада, которая продлится до 20-го числа. Ранее министр спорта Украины заявил, что будет доволен там и одной медалью.