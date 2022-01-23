Третья с конца: биатлонное фиаско перед Олимпиадой

Юлия Джима / Фото: Getty Images

В итальянском Антхольце завершилась последняя биатлонная гонка перед Олимпиадой в Пекине. Украинских болельщиков она, мягко говоря, не порадовала.

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Юлия Джима, допустив пять промахов на четырех огневых рубежах женского масс-старта, заняла 28-е место среди 30 участниц.

Юлия Джима / Фото: Reuters

А выиграла масс-старт хозяйка трассы – итальянка Доротея Вирер.

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Масс-старт. Женщины

1. Доротея Вирер (1+1+0+0) 35:58,7

2. Динара Алимбекова (0+0+1+0) +3,7

3. Анаис Шевалье-Буше (1+0+0+0) +11,6

28. Юлия Джима (1+1+1+2) +3:17,0

Доротея Вирер / Фото: Reuters

Доротея Вирер / Фото: Instagram

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Ранее в воскресенье в Антхольце состоялась мужская эстафета. Украинская четверка в составе Богдана Цымбала, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко и Артема Примы, использовав 11 дополнительных патронов, заняла шестое место.

Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (0+4) 1:12:14,7

2. РФ (1+12) +1:57,2

3. Германия (0+4) +2:04,4

4. Франция (0+7) +2:20,5

5. Канада (1+8) +2:31,5

6. УКРАИНА (0+11) +2:38,7

Отметим, что уже 4 февраля в Пекине стартует зимняя Олимпиада, которая продлится до 20-го числа. Ранее министр спорта Украины заявил, что будет доволен там и одной медалью.