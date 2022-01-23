23 января 16:00
Бернли --
Арсенал --
23 января 16:00
Кристал Пэлас --
Ливерпуль --
23 января 16:30
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 января 17:15 Онлайн
Реал --
Эльче --
23 января 18:30
Герта --
Бавария --
23 января 18:30
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
23 января 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
24 января 15:30 Онлайн
Шахтер --
Вольфсбергер --
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости биатлона

Третья с конца: биатлонное фиаско перед Олимпиадой

Андрей Трофимов
23 января, 16:57
Женский масс-старт на этапе Кубка мира в Италии принес победу хозяйке соревнований и разочарование Украине

Юлия Джима / Фото: Getty Images

В итальянском Антхольце завершилась последняя биатлонная гонка перед Олимпиадой в Пекине. Украинских болельщиков она, мягко говоря, не порадовала.

Читайте также: Форма сборной Украины на Олимпиаде в Пекине (фото)

Реклама

Юлия Джима, допустив пять промахов на четырех огневых рубежах женского масс-старта, заняла 28-е место среди 30 участниц.

Юлия Джима / Фото: Reuters

А выиграла масс-старт хозяйка трассы – итальянка Доротея Вирер.

Реклама

Масс-старт. Женщины
1. Доротея Вирер (1+1+0+0) 35:58,7
2. Динара Алимбекова (0+0+1+0) +3,7
3. Анаис Шевалье-Буше (1+0+0+0) +11,6
28. Юлия Джима (1+1+1+2) +3:17,0

Доротея Вирер / Фото: Reuters

Доротея Вирер / Фото: Instagram

Реклама

Ранее в воскресенье в Антхольце состоялась мужская эстафета. Украинская четверка в составе Богдана Цымбала, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко и Артема Примы, использовав 11 дополнительных патронов, заняла шестое место.

Эстафета. Мужчины

  • 1. Норвегия (0+4) 1:12:14,7
  • 2. РФ (1+12) +1:57,2
  • 3. Германия (0+4) +2:04,4
  • 4. Франция (0+7) +2:20,5
  • 5. Канада (1+8) +2:31,5
  • 6. УКРАИНА (0+11) +2:38,7

Отметим, что уже 4 февраля в Пекине стартует зимняя Олимпиада, которая продлится до 20-го числа. Ранее министр спорта Украины заявил, что будет доволен там и одной медалью.

Пекин – столица Олимпиады-2022 / Фото: Getty Images