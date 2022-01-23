Третя з кінця: біатлонне фіаско перед Олімпіадою

Юлія Джима / Фото: Getty Images

В італійському Антхольці завершилася остання біатлонна гонка перед Олімпіадою в Пекіні. Українських уболівальників вона, м'яко кажучи, не порадувала.

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Юлія Джима, припустившись п'яти хиб на чотирьох вогневих рубежах жіночого мас-старту, посіла 28 місце серед 30 учасниць.

Юлія Джима / Фото: Reuters

А виграла мас-старт господарка траси – італійка Доротея Вірер.

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Мас-старт. Жінки

1. Доротея Вірер (1+1+0+0) 35:58,7

2. Дінара Алімбекова (0+0+1+0) +3,7

3. Анаїс Шевальє-Буше (1+0+0+0) +11,6

28. Юлія Джима (1+1+1+2) +3:17,0

Доротея Вірер / Фото: Reuters

Доротея Вірер / Фото: Instagram

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Раніше у неділю в Антхольці відбулася чоловіча естафета. Українська четвірка у складі Богдана Цимбала, Дмитра Підручного, Антона Дудченка та Артема Прими, використавши 11 додаткових патронів, посіла шосту сходинку.

Естафета. Чоловіки

1. Норвегія (0+4) 1:12:14,7

2. РФ (1+12) +1:57,2

3. Німеччина (0+4) +2:04,4

4. Франція (0+7) +2:20,5

5. Канада (1+8) +2:31,5

6. УКРАЇНА (0+11) +2:38,7

Зазначимо, що вже 4 лютого у Пекіні стартує зимова Олімпіада, яка триватиме до 20 числа. Раніше міністр спорту України заявив, що буде задоволений там і однією медаллю.