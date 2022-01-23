Третя з кінця: біатлонне фіаско перед Олімпіадою

Юлія Джима / Фото: Getty Images
В італійському Антхольці завершилася остання біатлонна гонка перед Олімпіадою в Пекіні. Українських уболівальників вона, м'яко кажучи, не порадувала.
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Юлія Джима, припустившись п'яти хиб на чотирьох вогневих рубежах жіночого мас-старту, посіла 28 місце серед 30 учасниць.
А виграла мас-старт господарка траси – італійка Доротея Вірер.
Мас-старт. Жінки
1.
2.
3.
28.
Раніше у неділю в Антхольці відбулася чоловіча естафета. Українська четвірка у складі Богдана Цимбала, Дмитра Підручного, Антона Дудченка та Артема Прими, використавши 11 додаткових патронів, посіла шосту сходинку.
Естафета. Чоловіки
- 1. Норвегія (0+4) 1:12:14,7
- 2. РФ (1+12) +1:57,2
- 3. Німеччина (0+4) +2:04,4
- 4. Франція (0+7) +2:20,5
- 5. Канада (1+8) +2:31,5
- 6. УКРАЇНА (0+11) +2:38,7
Зазначимо, що вже 4 лютого у Пекіні стартує зимова Олімпіада, яка триватиме до 20 числа. Раніше міністр спорту України заявив, що буде задоволений там і однією медаллю.