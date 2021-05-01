Третий бомбардир сборной Украины с серьезной травмой неожиданно довызван Шевченко

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка присоединится к национальной команде в Харькове во время подготовки к чемпионату Европы в июне

Евгений Коноплянка / Фото: УАФ

Вчера главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил расширенный состав на Евро-2020, а сегодня довызвал к 35-ти ранее названным футболистам вингера Шахтера Евгения Коноплянку. Об этом сообщил telegram-канал УАФ.

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Из-за повреждения Евгений Коноплянка не играет с 21 марта 2021 года. Ничейные встречи отбора на чемпионат мира-2022 со сборными Франции (24 марта) и Финляндии (28 марта) он провел на скамейке запасных.

Врач Шахтера Вадим Попов рассказывал, что "травма у Жени серьезная и требует долгой реабилитации". Даже сообщалось, что Коноплянка не сыграет до конца сезона. Но, видимо, восстановление полузащитника заняло меньше времени.

Отметим, что Коноплянка с 21 голом – третий бомбардир в истории сборной Украины после Андрея Шевченко (48) и Андрея Ярмоленко (38).

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Первый контрольный поединок на подготовительном сборе Украина проведет 23 мая: товарищеская встреча с Бахрейном состоится в Харькове. Матч с Северной Ирландией – 3 июня, с Кипром – 7 июня.

Ранее мы сообщали, что первая сборная объявила о вакцинации перед Евро-2020.

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