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Первая сборная объявила о вакцинации перед Евро-2020

1 мая, 09:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сборная Италии всем составом провакцинируется перед Евро-2020. Прививки получат даже те игроки, кто не попадет в окончательную заявку на чемпионат Европы

/ Фото: Reuters

Сборная Италии провакцинируется перед Евро-2020. В понедельник 40 игроков национальной команды получат первую дозу вакцины. Разрешение было принято постановлением министра здравоохранения Роберто Сперанца. Правительство пошло на такой шаг, понимая, что он может вызвать недовольство у общественности.

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Corriere della Sera сообщает, что у итальянцев возникли проблемы с выбором вакцины, так как у AstraZeneca большая пауза между вакцинациями. Скорее всего, выбор упадет на Pfizer-BioNtech.

В окончательную заявку на турнир попадут всего 26 игроков, но Роберто Манчини вызовет на сбор 40 человек, поэтому вакцину получат все игроки. Кстати, вчера расширенную заявку огласила сборная Украины.

Сборная Италии начнет подготовку к чемпионату Европы 24 мая, а 11 июня откроет Евро-2020 матчем против Турции в Риме. К слову, итальянское правительство пошло на уступки перед УЕФА и разрешило заполнять стадион в Риме на 25%, что позволило Италии сохранить матчи Евро у себя. Ранее своих матчей лишились Дублин и Бильабо.

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