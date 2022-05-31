Тренера Ливерпуля обвинили в провокации беспорядков на финале Лиги чемпионов

Клопп звал всех фанов Ливерпуля в Париж / Фото: REUTERS

Финал Лиги чемпионов начался с опоздания более чем на полчаса. А все из-за беспорядков, которые возникли вокруг "Стад де Франс". Болельщики Ливерпуля без билетов прорывались на стадион. Полиции пришлось применить даже слезоточивый газ.

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа в том, что он способствовал беспорядкам во время финала.

"Эти проблемы есть только в футболе с участием некоторых английских клубов. Присутствие такого большого количества британских болельщиков без билетов уже было, особенно в 2019 году в Мадриде. И это создавало подобные трудности. Те же проблемы были на "Уэмбли" в прошлом году. Поведение, неорганизованность и огромный рынок поддельных билетов. И напомню, что именно тренер Ливерпуля несколько дней назад призывал болельщиков приезжать во Францию даже без билетов", – заявил Дарманен.

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Напомним, что Лигу чемпионов выиграл Реал, который минимально обыграл Ливерпуль.