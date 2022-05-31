1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Тренера Ливерпуля обвинили в провокации беспорядков на финале Лиги чемпионов

Андрей Трофимов
31 мая, 08:52
Руководство МВД Франции заявило, что Юрген Клопп призывал английских болельщиков ехать в Париж на финал ЛЧ даже без билетов

Клопп звал всех фанов Ливерпуля в Париж / Фото: REUTERS

Финал Лиги чемпионов начался с опоздания более чем на полчаса. А все из-за беспорядков, которые возникли вокруг "Стад де Франс". Болельщики Ливерпуля без билетов прорывались на стадион. Полиции пришлось применить даже слезоточивый газ.

Реклама

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа в том, что он способствовал беспорядкам во время финала.

"Эти проблемы есть только в футболе с участием некоторых английских клубов.

Присутствие такого большого количества британских болельщиков без билетов уже было, особенно в 2019 году в Мадриде. И это создавало подобные трудности. Те же проблемы были на "Уэмбли" в прошлом году. Поведение, неорганизованность и огромный рынок поддельных билетов. И напомню, что именно тренер Ливерпуля несколько дней назад призывал болельщиков приезжать во Францию даже без билетов", – заявил Дарманен.

Реклама

Напомним, что Лигу чемпионов выиграл Реал, который минимально обыграл Ливерпуль.