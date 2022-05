Начало финала Лиги чемпионов откладывается! (обновлено)

Сегодня в пригороде Париже будет сыгран финал Лиги чемпионов сезона. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Реал.

Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 22:00 по киевскому времени. Но игра откладывается минимум на 15 минут.

По одной версии, автобус Ливерпуля попал в пробку. По второй версии, болельщики вовремя не смогли попасть на стадион "Стад де Франс".

Обновлено! В 22:05 команды только вышли на предматчевую разминку. По новой информации, матч начнется не раньше 22:30.

Вот что сейчас творится на "Стад де Франс":

Liverpool fans are climbing into the stadium for the #UCLfinalpic.twitter.com/Dz2LCeVrIk