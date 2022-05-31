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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Тренера Ліверпуля звинуватили у провокації заворушень на фіналі Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов
31 травня, 08:52
Керівництво МВС Франції заявило, що Юрген Клопп закликав англійських уболівальників їхати до Парижа на фінал ЛЧ навіть без квитків

Клопп кликав всіх фанів Ліверпуля в Париж

Фінал Ліги чемпіонів розпочався із запізнення більш ніж на півгодини. А все через заворушення, що виникли довкола "Стад де Франс". Уболівальники Ліверпуля без квитків проривалися на стадіон. Поліції довелося застосувати навіть сльозогінний газ.

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Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен звинуватив головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа у тому, що він сприяв заворушенням під час фіналу.

"Ці проблеми є лише у футболі за участю деяких англійських клубів.

Присутність такої великої кількості британських уболівальників без квитків уже була, особливо у 2019 році у Мадриді. І це створювало такі труднощі. Ті ж проблеми були на "Уемблі" минулого року. Поведінка, неорганізованість та величезний ринок підроблених квитків. І нагадаю, що саме тренер Ліверпуля кілька днів тому закликав уболівальників приїжджати до Франції навіть без квитків", – заявив Дарманен.

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Нагадаємо, що Лігу чемпіонів виграв Реал, який мінімально обіграв Ліверпуль.