Початок фіналу Ліги чемпіонів відкладається! (оновлено)

Сьогодні у передмісті Парижа буде зіграний фінал Ліги чемпіонів сезону. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Реал.

Стартовий свисток арбітра мав прозвучати о 22:00 за київським часом. Але гра відкладається щонайменше на 15 хвилин.

За однією версією, автобус Ліверпуля потрапив у затор. За другою версією вболівальники вчасно не змогли потрапити на стадіон "Стад де Франс".

Оновлено! О 22:05 команди тільки вийшли на передматчеву розминку. За новою інформацією матч розпочнеться не раніше 22:30.

Ось що зараз робиться на "Стад де Франс":

Liverpool fans are climbing into the stadium for the #UCLfinalpic.twitter.com/Dz2LCeVrIk