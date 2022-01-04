Тренера Фьюри хватило на 30 секунд боя с Усиком

Усик и Стюард с Фьюри / Фото: Getty Images

ШугарХилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, признался, что отказался от просмотра полного поединка обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика против Энтони Джошуа.

Стюарда хватило лишь на полминуты.

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"Я не видел бой Усик -Джошуа, не смотрел его. Мы с Тайсоном были в тренировочном лагере. Когда они дрались, я готовил на улице барбекю. Результат поединка меня совсем не удивил. Я посмотрел секунд 30 и такой: "Так, я пошел отсюда". Это то, что я просто почувствовал. Я не захотел смотреть. Увидел 30 секунд и подумал: "Ох". Я сказал, что ухожу, что не могу это смотреть".

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

"Тайсон и другие спрашивали, почему я так решил. Я ответил: "Послушайте, я уже знаю, что произойдет. Этот поединок выглядит не очень хорошо. В этом бою ничего особо не изменится". Насколько я слышал, так и было. Так что я вышел на улицу и приготовил вкусное барбекю, ребрышки и стейк. Я приятно провел время возле гриля", – приводит слова ШугарХилла Стюарда Fightnews со ссылкой на SecondsOut.

Напомним, что в сентябре прошлого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Их реванш должен состояться весной.

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Тем временем Фьюри променял Усика не рестлинг: Тайсон временно покидает бокс.

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