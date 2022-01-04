Тренера Ф'юрі вистачило на 30 секунд бою з Усиком

Усик і Стюард із Ф'юрі / Фото: Getty Images

ШугарГілл Стюард, тренер чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, зізнався, що відмовився від перегляду повного поєдинку володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.

Стюарда вистачило лише на півхвилини.

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"Я не бачив бій Усик – Джошуа, не дивився його. Ми з Тайсоном були в тренувальному таборі. Коли вони билися, я готував на вулиці барбекю. Результат поєдинку мене зовсім не здивував. Я подивився секунд 30 і сказав: "Так, я пішов звідси". Це те, що я просто відчув. Я не захотів дивитися. Побачив 30 секунд і подумав: "Ох". Я сказав, що йду, що не можу це дивитися".

Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

"Тайсон та інші запитували, чому я так вирішив. Я відповів: "Послухайте, я вже знаю, що станеться. Цей бій видається не дуже цікавим. У ньому нічого не зміниться". Як я чув, так і було. Тож я вийшов на вулицю і приготував смачне барбекю, реберця та стейк. Я приємно провів час біля гриля", – наводить слова ШугарГілла Стюарда Fightnews з посиланням на SecondsOut.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Усик переміг Джошуа одностайним рішенням суддів. Їхній реванш має відбутися навесні.

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Тим часом Ф'юрі проміняв Усика не реслінг: Тайсон тимчасово залишає бокс.

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