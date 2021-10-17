16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов 1
Динамо 4
16 октября 19:30
Днепр-1 2
Колос 0
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
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Александрия --
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Ингулец --
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Верес --
Мариуполь --
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Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
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Порту --
Милан --
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Атлетико --
Ливерпуль --
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Аякс --
Боруссия Д --
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Шериф --
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Шахтер --
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Вольфсбург --
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Аталанта --
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Лилль --
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"Тренер попросил выйти на поле, я и вышел": ветеран Динамо подает пример форвардам

Сергей Шаховец
17 октября, 00:17
В матче 11-го тура УПЛ настоящим героем поединка стал Денис Гармаш, отличившийся дублем во втором тайме

Денис Гармаш сделал результат в матче со Львовом / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Атакующий полузащитник Динамо появился на поле на 41-й минуте матча Львов – Динамо (1:4), заменив невезучего форварда Владислава Супрягу.

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Сразу после матча 31-летний футболист ответил на вопросы журналистов.

"До 30-й минуты у нас было не так много моментов, чтобы забить. Затем мы пропустили, и хорошо, что сразу удалось отыграться, а перед перерывом и выйти вперед.

Во втором тайме, уже действуя на контратаках, довели матч до победы.

После сборных всегда тяжело играть – половина игроков уезжают, половина остается в команде. Но хорошо, что сегодня удалось уверенно выиграть, с чем всех и поздравляю.

Твои забитые мячи – это признак особого класса?

В принципе, оказался в нужном месте – и удалось забить (улыбается). Нельзя сказать, что это какое-то особое ощущение нападающего – так удачно сложилось.

Первый твой мяч вышел трудовым...

Да, все ребята молодцы, поздравляю всю команду.

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Ты вышел на поле еще в первом тайме. Что ты должен был изменить?

Честно говоря, не знаю. Тренер сказал выходить, и я вышел", – цитирует Гармаша сайт Динамо Киев.

Добавим, что в нынешнем чемпионате Денис часто играет на позиции центрфорварда. В 10 матчах первенства Гармаш забил 5 мячей и отдал два голевых паса.

За все время выступлений в Премьер-лиге Украины 31-летний полузащитник провел 197 матчей в которых забил 30 голов.

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Денис Гармаш сделал дубль в матче Львов – Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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