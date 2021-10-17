"Тренер попросил выйти на поле, я и вышел": ветеран Динамо подает пример форвардам

Денис Гармаш сделал результат в матче со Львовом / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Атакующий полузащитник Динамо появился на поле на 41-й минуте матча Львов – Динамо (1:4), заменив невезучего форварда Владислава Супрягу.
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Сразу после матча 31-летний футболист ответил на вопросы журналистов.
"До 30-й минуты у нас было не так много моментов, чтобы забить. Затем мы пропустили, и хорошо, что сразу удалось отыграться, а перед перерывом и выйти вперед.
Во втором тайме, уже действуя на контратаках, довели матч до победы.
После сборных всегда тяжело играть – половина игроков уезжают, половина остается в команде. Но хорошо, что сегодня удалось уверенно выиграть, с чем всех и поздравляю.
Твои забитые мячи – это признак особого класса?
В принципе, оказался в нужном месте – и удалось забить (улыбается). Нельзя сказать, что это какое-то особое ощущение нападающего – так удачно сложилось.
Первый твой мяч вышел трудовым...
Да, все ребята молодцы, поздравляю всю команду.
Ты вышел на поле еще в первом тайме. Что ты должен был изменить?
Честно говоря, не знаю. Тренер сказал выходить, и я вышел", – цитирует Гармаша сайт Динамо Киев.
Добавим, что в нынешнем чемпионате Денис часто играет на позиции центрфорварда. В 10 матчах первенства Гармаш забил 5 мячей и отдал два голевых паса.
За все время выступлений в Премьер-лиге Украины 31-летний полузащитник провел 197 матчей в которых забил 30 голов.