16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 17:00
Львів 1
Динамо 4
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 2
Колос 0
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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"Тренер попросив вийти на поле, я і вийшов": ветеран Динамо подає приклад форвардам

Сергій Шаховець
17 жовтня, 00:17
У матчі 11-го туру УПЛ справжнім героєм поєдинку став Денис Гармаш, який відзначився дублем у другому таймі

Денис Гармаш зробив результат в матчі зі Львовом / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Атакуючий півзахисник Динамо з'явився на полі на 41-й хвилині матчу Львів – Динамо (1:4), замінивши форварда-невдаху Владислава Супрягу.

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Відразу після матчу 31-річний футболіст відповів на питання журналістів.

"До 30-ї хвилини у нас було не так багато моментів, щоб забити. Потім ми пропустили, і добре, що відразу вдалося відігратися, а перед перервою і вийти вперед.

У другому таймі, вже діючи на контратаках, довели матч до перемоги.

Після збірних завжди важко грати – половина гравців їдуть, половина залишається в команді. Але добре, що сьогодні вдалося впевнено виграти, з чим усіх і вітаю.

Твої забиті м'ячі – це ознака особливого класу?

В принципі, опинився в потрібному місці – і вдалося забити (посміхається). Не можна сказати, що це якесь особливе відчуття нападника – так вдало склалося.

Перший твій м'яч вийшов трудовим ...

Так, всі хлопці молодці, вітаю всю команду.

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Ти вийшов на поле ще в першому таймі. Що ти мав змінити?

Чесно кажучи, не знаю. Тренер сказав виходити, і я вийшов ", – цитує Гармаша сайт Динамо Київ.

Додамо, що в нинішньому чемпіонаті Денис часто грає на позиції центрфорварда. У 10 матчах першості Гармаш забив 5 м'ячів і віддав два гольових паси.

За весь час виступів у Прем'єр-лізі України 31-річний півзахисник провів 197 матчів в яких забив 30 голів.

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Денис Гармаш зробив дубль в матчі Львів – Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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