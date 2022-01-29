Травма Нещерета: вратарь Динамо рассказал, что не попало в трансляцию

Норвежец сломал Нещерету нос / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После перелома носа, который Руслан Нещерет схлопотал в единоборстве с нападающим норвежского Буде-Глимта Лассе Нордасом, многие болельщики Динамо возмутились: почему партнеры вратаря не отомстили обидчику прямо на поле?

Ответ на этот вопрос дал сам пострадавший.

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"Это не попало в трансляцию, но соперник сразу подошел ко мне и извинился буквально через десять секунд. Он извинился, но только на поле, в раздевалку не заходил", – рассказал Футбол NEWS Нещерет.

Травма Нещерета / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Все парни меня поддержали, сказали, что это футбол. Говорили, что я молодец, ведь не побоялся пойти до конца. Это был игровой момент, никто от такого не застрахован", – говорит Нещерет.

"Врачи говорят, что через пять дней я смогу снять повязку с носа и начну дышать. Потом отеки пройдут, и только через две недели можно будет работать. Скорее всего, я даже не смогу сыграть в юношеской Лиге чемпионов (против Депортиво в Испании 9 февраля). Очень обидно, но ничего, это футбол", – не унывает Руслан Нещерет.

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Руслан Нещерет получил неприятную травму в матче с Буде-Глимт / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, прерывая выход один на один с форвардом Буде-Глимт Нордасом, Нещерет получил от соперника бутсой по лицу, следствием чего стал перелом костей носа со смещением. Руслану пришлось делать операцию.

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