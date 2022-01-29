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Травма Нещерета: воротар Динамо розповів, що не потрапило до трансляції

Олег Люлька
29 січня, 17:53
Внаслідок травми, отриманої у спарингу з Буде-Глімтом в Іспанії, 20-річний голкіпер Динамо не зіграє у юнацькій Лізі чемпіонів УЄФА

Норвежець зламав Нещерету ніс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Після перелому носа, який Руслан Нещерет отримав у єдиноборстві з нападником норвезького Буде-Глімта Лассе Нордасом, багато вболівальників Динамо обурилися: чому партнери воротаря не помстилися кривдникові безпосередньо на полі?

Відповідь це питання дав сам постраждалий.

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"Це не потрапило до трансляції, але суперник одразу підійшов до мене і вибачився буквально за десять секунд. Він вибачився, але тільки на полі, до роздягальні не заходив", – розповів Футбол NEWS Нещерет.

Травма Нещерета / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Усі хлопці мене підтримали, сказали, що це футбол. Говорили, що я молодець, адже не побоявся піти до кінця. Це був ігровий момент, ніхто від такого не застрахований", – каже Нещерет.

"Лікарі кажуть, що за п'ять днів я зможу зняти пов'язку з носа і почну дихати. Потім набряки минуть, і лише за два тижні можна буде працювати. Найвірогідніше, я навіть не зможу зіграти в юнацькій Лізі чемпіонів (проти Депортиво в Іспанії 9 лютого). Дуже прикро, але дарма, це футбол", – додав Руслан Нещерет.

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Руслан Нещерет отримав неприємну травму у матчі з Буде-Глімтом / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, перериваючи вихід віч-на-віч із форвардом Буде-Глімта Нордасом, Нещерет отримав від суперника бутсою в обличчя, наслідком чого став перелом кісток носа зі зміщенням. Руслану довелося робити операцію.

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