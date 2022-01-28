Перелом носа со смещением: последствия жуткой травмы вратаря Динамо

В последнем спарринге на испанском сборе голкипер киевлян Руслан Нещерет получил удар бутсой по лицу от футболиста норвежской команды. Теперь 20-летнему голкиперу предстоит перенести операцию, а сроки возвращения на поле пока неизвестны.
"По прилету в Киев мы провели дополнительное обследование, которое показало, что у Руслана перелом костей носа со смещением.
На первую половину дня пятницы запланирована закрытая операция по восстановлению конгруэнтности костей носа, то есть их соответствующего положения.
На следующий сбор в Турцию с командой он не поедет, а будет восстанавливаться в Киеве.
После этого по его состоянию посмотрим, как будет проходить дальнейшее восстановление и тогда уже можно будет определиться с окончательными сроками его возвращения на поле", – рассказал старший врач первой команды Андрей Шморгун клубной пресс-службе.
Отметим, что второй тренировочный сбор команда Луческу проведет в Турции с 31 января по 10 февраля.
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