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Трансферная бомба! Луческу подтвердил переход Миколенко в клуб АПЛ

Сергей Шаховец
16 декабря, 20:35
Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко переходит в английский клуб Эвертон

Виталий Миколенко в зимнее трансферное окно станет игроком Эвертона / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Наставник "бело-синих" Мирча Луческу подтвердил трансфер Виталия Миколенко в клуб английской Премьер-лиги Эвертон.

"Он перешел в Эвертон. В Англию. После Ярмоленко это первый крупный трансфер, который провернуло киевское Динамо.

Миколенко — это молодой игрок, который является примером для других, которые приезжают.

Очень важно, помимо результата, давать молодым игроком прогрессировать и расти", — сказал Луческу в интервью Telekom Sport.

Виталий Миколенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Добавим, что пока клубы официально не подтвердили трансфер 22-летнего украинского защитника.

Ранее мы сообщали, что за переход Виталия Миколенко англичане заплатят 23 миллиона евро, перебив предложение итальянской Ромы.

Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).

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Как мы писали ранее, Динамо уже нашло сменщика для Миколенко – речь о Владиславе Дубинчаке, которого в свое время подозревали в договорняке.

Владислав Дубинчак и Виталий Миколенко / Фото: Коллаж: Сегодня