Трансферная бомба! Луческу подтвердил переход Миколенко в клуб АПЛ

Виталий Миколенко в зимнее трансферное окно станет игроком Эвертона / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Наставник "бело-синих" Мирча Луческу подтвердил трансфер Виталия Миколенко в клуб английской Премьер-лиги Эвертон.

"Он перешел в Эвертон. В Англию. После Ярмоленко это первый крупный трансфер, который провернуло киевское Динамо.

Миколенко — это молодой игрок, который является примером для других, которые приезжают.

Очень важно, помимо результата, давать молодым игроком прогрессировать и расти", — сказал Луческу в интервью Telekom Sport.