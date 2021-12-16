Трансферна бомба! Луческу підтвердив перехід Миколенка до клубу АПЛ

Віталій Миколенко у зимове трансферне вікно стане гравцем Евертона / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу підтвердив трансфер Віталія Миколенка до клубу англійської Прем'єр-ліги Евертон.

"Він перейшов до Евертона. В Англію. Після Ярмоленка, це перший великий трансфер, який провернуло київське Динамо.

Миколенко – це молодий гравець, який є прикладом для інших, які приїжджають.

Дуже важливо, окрім результату давати молодим гравцям прогресувати та зростати", – сказав Луческу в інтерв'ю Telekom Sport.