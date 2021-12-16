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Трансферна бомба! Луческу підтвердив перехід Миколенка до клубу АПЛ

Сергій Шаховець
16 грудня, 20:35
Захисник київського Динамо Віталій Миколенко переходить до англійського клубу Евертон

Віталій Миколенко у зимове трансферне вікно стане гравцем Евертона / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу підтвердив трансфер Віталія Миколенка до клубу англійської Прем'єр-ліги Евертон.

"Він перейшов до Евертона. В Англію. Після Ярмоленка, це перший великий трансфер, який провернуло київське Динамо.

Миколенко – це молодий гравець, який є прикладом для інших, які приїжджають.

Дуже важливо, окрім результату давати молодим гравцям прогресувати та зростати", – сказав Луческу в інтерв'ю Telekom Sport.

Віталій Миколенко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Додамо, що поки що клуби офіційно не підтвердили трансфер 22-річного українського захисника.

Раніше ми повідомляли, що за перехід Віталія Миколенка англійці заплатять 23 мільйони євро, перебивши пропозицію італійської Роми.

Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).

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Як ми писали раніше, Динамо вже знайшло заміну для Миколенка – йдеться про Владислава Дубінчака, якого свого часу підозрювали у договірняку.

Владислав Дубінчак і Віталій Миколенко / Фото: Колаж: Сьогодні