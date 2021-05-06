Василий Ломаченко / Фото: Instagram
Василий Ломаченко опубликовал в Instagram проморолик своего следующего поединка, в котором 26 июня в Лас-Вегасе Лома встретится с японцем Масаеси Накатани.
"Король возвращается!" – говорится в видео, подготовленном промоутерской компанией Top Rank, которую представляет украинец
Правда, у многих болельщиков этот ролик вызвал саркастическую улыбку, ведь в качестве хайлайтов обоих оппонентов использованы их удары в противостояниях с Теофимо Лопесом.
Хотя, напомним, в конечном итоге Лопесу единогласным решением судей проиграл как Ломаченко (112-116, 109-119, 111-117), так и Накатани (110-118, 110-118, 109-119).
"В ролике оба трамбуют Лопеса, хотя на самом деле сами получили от него по полной программе", – пишут в комментариях фолловеры
/ Фото: Instagram
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Добавим, что букмекеры уже обнародовали котировки на бой Ломаченко – Накатани. Вероятность выигрыша поединка украинцем оценивается в 85 процентов.