Трагедия в Италии: футболист умер во время матча в память о его брате

Бывший полузащитник Пармы Джузеппе Перрино умер во время матча, который был организован в честь его умершего брата

Джузеппе Перрино играл за молодежный состав Пармы

Чудовищная трагедия произошла в Италии. В возрасте 29 лет умер бывший полузащитник Пармы Джузеппе Перрино. Ранее мы писали, что 18-летний футболист умер во время матча, не дождавшись врачей.

Драматизма ситуации добавляет тот факт, что Перрино умер во время матча в память о его брате Рокко, скончавшемся в 24-летнем возрасте три года назад из-за сердечного приступа, сообщает The Sun.

Как и у Рокко, у Джузеппе случился инфаркт. Футболист потерял сознание на поле, и врачам не удалось его спасти.

Реклама

Мы также сообщали, что звезда футбола в 33 года перестал дышать в доме родителей. В последнее время Хэйес находился под постоянным уходом, поскольку страдал хроническим заболеванием печени.

А в Украине умер многолетний администратор Динамо и друг Лобановского.