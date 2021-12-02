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11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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ТОП-20 – наш предел: украинки пока далеки от медалей Кубке мира

Александр Трикиша
2 декабря, 16:31
В шведском Эстерсунде стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Спринтерская гонка среди женщин снова завершилась для Украины без медалей

Юлия Джима стала 19-й / Фото: AFP

Лучший результат среди украинок продемонстрировала Юлия Джима. С одним промахом она стала 19-й. В ТОП-50 попала еще Дарья Блашко. Остальные украинки – ниже 60-го.

Победительницей гонки стала Лиза Тереза Хаузер. Она единственной из призерок прошла всю дистанцию без промахов.

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Спринт. Женщины
1. Лиза Тереза Хаузер (0+0) – 19:30,2
2. Эльвира Карин Эберг (1+1) +12,5
3. Анна Сола (0+1) +14,4
...
19. Юлия Джима (0+1) +59,6
49. Дарья Блашко (0+1) +1:50,7
60. Валя Семеренко (0+1) +2:04,9
66. Елена Билосюк (0+2) +2:18,6
77. Вита Семеренко (1+0) +2:31,9

Очень критически к своему выступлению отнеслась капитан нашей команды Елена Билосюк (Пидгрушная). Биатлонистка даже раздумывает над тем, чтобы сняться с эстафеты.

Ранее необъяснимое в Эстерсунде творилось с украинской биатлонисткой Анастасией Меркушиной – ее трусило, и она не могла дышать.

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При этом Меркушина перепутала флаги Украины и Швеции.