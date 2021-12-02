ТОП-20 – наш предел: украинки пока далеки от медалей Кубке мира

Юлия Джима стала 19-й / Фото: AFP
Лучший результат среди украинок продемонстрировала Юлия Джима. С одним промахом она стала 19-й. В ТОП-50 попала еще Дарья Блашко. Остальные украинки – ниже 60-го.
Победительницей гонки стала Лиза Тереза Хаузер. Она единственной из призерок прошла всю дистанцию без промахов.
Спринт. Женщины
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Очень критически к своему выступлению отнеслась капитан нашей команды Елена Билосюк (Пидгрушная). Биатлонистка даже раздумывает над тем, чтобы сняться с эстафеты.
Ранее необъяснимое в Эстерсунде творилось с украинской биатлонисткой Анастасией Меркушиной – ее трусило, и она не могла дышать.