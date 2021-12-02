ТОП-20 – наша межа: українки поки що далекі від медалей Кубка світу

Юлія Джима стала 19-ю / Фото: AFP
Найкращий результат серед українок продемонструвала Юлія Джима. З одним промахом вона стала 19-ю. До ТОП-50 потрапила ще Дар'я Блашко. Інші українки – нижче 60-го.
Переможницею перегонів стала Ліза Тереза Хаузер. Вона єдиною із призерок пройшла всю дистанцію без промахів.
Спринт. Жінки
1.
2.
3.
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19.
49.
60.
66.
77.
Дуже критично до свого виступу поставилася капітан нашої команди Олена Білосюк (Підгрушна). Біатлоністка навіть роздумує над тим, щоб знятися з естафети.
Раніше незрозуміле в Естерсунді творилося з українською біатлоністкою Анастасією Меркушиною – її трусило, і вона не могла дихати.