3 грудня 17:00
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Зоря --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Динамо --
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Янг Бойз --
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ТОП-20 – наша межа: українки поки що далекі від медалей Кубка світу

Олександр Трикіша
2 грудня, 16:31
У шведському Естерсунді стартував другий етап Кубка світу з біатлону. Спринтерські перегони серед жінок знову завершилися для України без медалей

Юлія Джима стала 19-ю / Фото: AFP

Найкращий результат серед українок продемонструвала Юлія Джима. З одним промахом вона стала 19-ю. До ТОП-50 потрапила ще Дар'я Блашко. Інші українки – нижче 60-го.

Переможницею перегонів стала Ліза Тереза Хаузер. Вона єдиною із призерок пройшла всю дистанцію без промахів.

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Спринт. Жінки
1. Ліза Тереза Хаузер (0+0) – 19:30,2
2. Ельвіра Карін Еберг (1+1) +12,5
3. Ганна Сола (0+1) +14,4
...
19. Юлія Джима (0+1) +59,6
49. Дар'я Блашко (0+1) +1:50,7
60. Валя Семеренко (0+1) +2:04,9
66. Олена Білосюк (0+2) +2:18,6
77. Віта Семеренко (1+0) +2:31,9

Дуже критично до свого виступу поставилася капітан нашої команди Олена Білосюк (Підгрушна). Біатлоністка навіть роздумує над тим, щоб знятися з естафети.

Раніше незрозуміле в Естерсунді творилося з українською біатлоністкою Анастасією Меркушиною – її трусило, і вона не могла дихати.

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При цьому Меркушина переплутала прапори України та Швеції.