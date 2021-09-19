То маленькие, то побольше... Украинка из UFC сцепилась с военным из РФ из-за бюста

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Украинская звезда смешанных единоборств Марина Мороз опубликовала пикантные снимки в Instagram из Майами, где она проживает.

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30-летняя спортсменка показала фото в откровенном желтом купальнике в бассейне, а затем похвасталась бюстом, уже сидя в машине.

"День релакса", – написала Марина Мороз.

И под этими снимками получила вульгарный вопрос от Марата Лугманова под ником marat_96rus, в профиле которого загружено фото в военной форме с флагом РФ на плече.

"То маленькие, то побольше, в чем твой секрет?" – спросил marat_96rus.

Марина отреагировала, опубликовав эмодзи женщины, потерявшей дар речи. А затем добавила: "Растут".

При этом к их переписке подключился еще один фолловер спортсменки, обратившись к россиянину: "Ты цепляешься к человеку за его тело, хотя этот человек достиг ровно столько, сколько тебе в этой жизни не видать. Если одел форму, веди себя достойно".

Ранее мы писали, что Марину Мороз в эротическом белье обозвали продажной.

"Не знал, что бойцы UFC так мало зарабатывают, что продают себя и свои фотки и видео в Сети",- написал один из подписчиков Марины

Мороз отреагировала тогда очень эмоционально:

"Люблю читать ваши е****тые коменты. Вам нравится сидеть и обсуждать в инсте женщин, сколько они зарабатывают. Ребята, вы не мужики, а петухи"

Отметим, что в активе Марины Мороз в MMA 10 побед при трех поражениях. По данным Tapology.com, за свою карьеру она заработала 146 тысяч долларов.

Фото Марины Мороз в соцсетях

Также ранее мы публиковали фото, леденящее кровь: Марина Мороз показала черепа своих недругов.