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Терпение лопнуло! Усик ответил Фьюри за "бомжару"

Андрей Трофимов
27 января, 15:07
Правда, не сам. За Александра это сделал его менеджер Эгис Климас – Тайсона Фьюри, покрывшего матом украинского боксера, тот обозвал дешевкой

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Долго же лагерь Александра Усика терпел различные выпады Тайсона Фьюри – потенциального соперника украинца в бою за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Наконец, после того как Фьюри обозвал Усика трусом, слабаком и бесполезным бомжарой, прозвучала ответочка и со стороны украинского боксера.

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В роли спикера Усика выступил его менеджер – американец литовского происхождения Эгис Климас.

"Эй, мужик, перед тем как в следующий раз упоминать Усика, поговори со своей командой, менеджерами, советниками и промоутерами, которые согласились со всеми условиями. Кажется, что это ты не даешь этому поезду тронуться. Кричать и болтать – это дешево, Тайсон", – написал Климас на своей странице в Twitter.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Напомним, ранее Фьюри обвинил Усика в употреблении стероидов.

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Кроме того, Цыганский король заявил, что Усик от****т его яйца в ринге.

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