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Терпець урвався! Усик відповів Ф'юрі за "безхатченка"

Андрій Трофімов
27 січня, 15:07
Щоправда, не сам. За Олександра це зробив його менеджер Егіс Клімас – Тайсона Ф'юрі, який вилаяв українського боксера, той обізвав дешевою людиною

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Довго ж табір Олександра Усика терпів різні випади Тайсона Ф'юрі – потенційного суперника українця у бою за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Нарешті, після того як Ф'юрі обізвав Усика боягузом, слабаком та непотрібним безхатченком, прозвучала відповідь і з боку українського боксера.

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У ролі спікера Усика виступив його менеджер – американець литовського походження Егіс Клімас.

"Гей, чоловіче, перш ніж наступного разу згадувати Усика, поговори зі своєю командою, менеджерами, радниками та промоутерами, які погодилися з усіма умовами. Здається, що це ти не даєш цьому потягу рушити. Кричати й базікати – це дешево, Тайсоне", – написав Клімас на своїй сторінці в Twitter.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

Нагадаємо, раніше Ф'юрі звинуватив Усика у вживанні стероїдів.

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Крім того, Циганський король заявив, що Усік від***че його яйця в рингу.

Дивіться, як Усик та Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченко – Коммі