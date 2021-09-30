Теперь я знаю, как тебя победить: Джошуа нашел подход к Усику. В реванше будет рубка!

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

В контракте боксеров на первый бой был пункт об обязательном реванше в случае победы Усика, так что мы еще раз увидим этих боксеров на ринге. Кстати, ранее Фьюри сделал резкое заявление: Джошуа не виноват в поражении от Усика!

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Сразу после завершения первого поединка обессиленный Джошуа обратился к Усику, который подошел поприветствовать его.

"Мы будем драться еще раз? Теперь я знаю, как тебя побить", – цитирует Джошуа ua.tribuna.com.

Вероятно, на тот момент Джошуа уже понимал, что проиграл бой. А когда огласили решение судей, он только развел руками.

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Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.