"Теперь все зависит от меня". Миколенко стал незаменимым в Эвертоне

Миколенко теперь "неприкасаемый" в Эвертоне / Фото: Коллаж: Сегодня
В субботу, 15 января, Эвертон собирается одолеть на выезде аутсайдера АПЛ Норвич, а помочь в этом "ирискам" должен Виталий Миколенко.
После ухода в Астон Виллу основного конкурента украинца на позиции левого защитника Люка Диня, Виталий застолбил за собой место в основе команды.
"Это большая ответственность, и я ощущаю это в полной мере. Эвертон остался с одним левым защитником, и все зависит от меня, моих выступлений и стойкости, чтобы показать, что я достоин. Я полностью сосредоточен на исполнении своей роли и буду играть на максимуме своих возможностей.
Я очень мотивирован играть и заменить известного футболиста. Самое главное для меня – надевать футболку Эвертона.
То, давление, что я испытываю, – думаю, это хорошо для меня. Это делает меня лучшим игроком, более стойким и изобретательным на поле", – сказал Миколенко в интервью Liverpool Echo.
Напомним, Динь покинул Эвертон после конфликта с главным тренером "ирисок" Рафаэлем Бенитесом. На его позицию левого защитника ливерпульский клуб подписал украинца Виталия Миколенко.
Виталий дебютировал в составе "ирисок" в кубковом поединке против Халл Сити и получил одобрительные отзывы о своей игре.
Добавим, что матч Норвич – Эвертон начнется в 17:00 по киевскому времени.