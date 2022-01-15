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"Теперь все зависит от меня". Миколенко стал незаменимым в Эвертоне

Сергей Шаховец
15 января, 11:34
Сегодня в английской Премьер-лиге должен состоятся дебют украинского защитника Виталия Миколенко

Миколенко теперь "неприкасаемый" в Эвертоне / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 15 января, Эвертон собирается одолеть на выезде аутсайдера АПЛ Норвич, а помочь в этом "ирискам" должен Виталий Миколенко.

После ухода в Астон Виллу основного конкурента украинца на позиции левого защитника Люка Диня, Виталий застолбил за собой место в основе команды.

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"Это большая ответственность, и я ощущаю это в полной мере. Эвертон остался с одним левым защитником, и все зависит от меня, моих выступлений и стойкости, чтобы показать, что я достоин. Я полностью сосредоточен на исполнении своей роли и буду играть на максимуме своих возможностей.

Миколенко остался доволен поддержкой фанов и партнеров по команде / Фото: Getty Images

Я очень мотивирован играть и заменить известного футболиста. Самое главное для меня – надевать футболку Эвертона.

То, давление, что я испытываю, – думаю, это хорошо для меня. Это делает меня лучшим игроком, более стойким и изобретательным на поле", – сказал Миколенко в интервью Liverpool Echo.

Виталий Миколенко дебютировал в составе Эвертона / Фото: REUTERS

Напомним, Динь покинул Эвертон после конфликта с главным тренером "ирисок" Рафаэлем Бенитесом. На его позицию левого защитника ливерпульский клуб подписал украинца Виталия Миколенко.

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Виталий Миколенко и Люка Динь / Фото: Reuters, Instagram

Виталий дебютировал в составе "ирисок" в кубковом поединке против Халл Сити и получил одобрительные отзывы о своей игре.

Добавим, что матч Норвич – Эвертон начнется в 17:00 по киевскому времени.