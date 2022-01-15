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"Тепер все залежить від мене". Миколенко став незамінним у Евертоні

Сергій Шаховець
15 січня, 11:34
Сьогодні в англійській Прем'єр-лізі має відбутися дебют українського захисника Віталія Миколенка

Миколенко тепер "недоторканний" в Евертоні / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 15 січня, Евертон збирається здолати на виїзді аутсайдера АПЛ Норвіч, а допомогти у цьому "ірискам" має Віталій Миколенко.

Після відходу в Астон Віллу основного конкурента українця на позиції лівого захисника Люка Діня, Віталій застовпив за собою місце в основі команди.

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Це велика відповідальність, і я відчуваю це повною мірою. Евертон залишився з одним лівим захисником, і все залежить від мене, моїх виступів та стійкості, щоб показати, що я гідний. Я повністю зосереджений на виконанні своєї ролі і гратиму на максимумі своїх можливостей.

Миколенко залишився задоволений підтримкою фанів та партнерів по команді / Фото: Getty Images

Я дуже мотивований грати та замінити відомого футболіста. Найголовніше для мене – одягати футболку Евертона.

Той тиск, що я відчуваю, – гадаю, це добре для мене. Це робить мене кращим гравцем, більш стійким та винахідливим на полі", – сказав Миколенко в інтерв'ю Liverpool Echo.

Віталій Миколенко дебютував у складі Евертона / Фото: REUTERS

Нагадаємо, Дінь залишив Евертон після конфлікту з головним тренером "ірисок" Рафаелем Бенітесом. На його позицію лівого захисника ліверпульський клуб підписав українця Віталія Миколенка.

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Віталій Миколенко і Люка Дінь / Фото: Reuters, Instagram

Віталій дебютував у складі "ірисок" у кубковому поєдинку проти Халл Сіті і отримав схвальні відгуки про свою гру.

Додамо, що матч Норвіч – Евертон розпочнеться о 17:00 за київським часом.