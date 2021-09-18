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Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
18 сентября 19:30
Динамо 1
Александрия 0
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19 сентября 19:30
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Черноморец --
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25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Манчестер Сити --
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Теперь VAR играет за Луческу: Динамо со скандалом обыграло Александрию

Олег Люлька
18 сентября, 21:39
Центральный поединок восьмого тура чемпионата Украины между Динамо и Александрией завершился победой киевлян – 1:0. В этот раз VAR помог команде Луческу

Динамо vs Александрия / Фото: официальный сайт УПЛ

Видимо, ничья 0:0 с Бенфикой отняла слишком много сил у Динамо.

В поединке против крепкой Александрии в субботу на НСК Олимпийский подопечные Мирчи Луческу до последних секунд не могли распечатать ворота соперника.

Немало моментов упустил Цыганков, а Гармаш снова отметился частым попаданием в офсайд.

Даже выход на замену дебютанта Витиньо, за которого Динамо заплатило 6 млн евро, кардинально не изменил ситуацию. Бразилец с пяти метров головой пробил выше ворот.

Но в этот раз за Динамо сыграл VAR, несколькими днями ранее лишивший киевлян победы над Бенфикой в Лиге чемпионов. Напомним, тогда после просмотра видеоповтора отменили гол Шапаренко, зафиксировав офсайд у Гармаша.

Тут же на последних минутах матча судья назначил пенальти в ворота Александрии, после просмотра видеоповтора зафиксировав нарушение экс-игрока Динамо Рыбалки на Гармаше во время подачи углового.

Скандальный 11-метровый на 97-й минуте реализовал Цыганков.

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При этом в оставшееся время у Александрии еще и удалили Кирюханцева, который головой боднул в лицо Шабанова.

ВИДЕО ГОЛА ДИНАМО

Динамо – Александрия – 1:0
Гол: Цыганков, 90+7 (пен)
Динамо: Бущан – Кендзера (Караваев, 68), Забарный, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (Шепелев, 77), Андриевский – Цыганков, Буяльский (Леднев, 90+10), Де Пена (Витиньо, 68) – Шкурин (Гармаш, 46)
Александрия: Билык – Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков – Калюжный, Дрышлюк (Рыбалка, 70), Ковалец – Одарюк (Кирюханцев, 63), Гринь (Спинелли, 63), Третьяков (Стецьков, 90)
Предупреждения: Буяльский, Кендзера, Сидорчук, Бойко (не на поле), Андриевский, Шабанов, Гармаш – Ковалец, Спинелли, Дубра
Удаление: Кирюханцев (90+13, Александрия, неспортивное поведение)

После этой победы Динамо продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, опережая на три очка Шахтер, ранее разгромивший Мариуполь 5:0.

Отметим, что уже 22 сентября Динамо и Шахтер сыграют за Суперкубок Украины на НСК "Олимпийский".

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