Тепер VAR грає за Луческу: Динамо зі скандалом обіграло Олександрію

Динамо vs Олександрія / Фото: официальный сайт УПЛ

Вочевидь, нічия 0:0 з Бенфікою відібрала занадто багато сил у Динамо.

У поєдинку проти міцної Олександрії в суботу на НСК Олімпійський підопічні Мірчі Луческу до останніх секунд не могли вразити ворота суперника.

Чимало моментів змарнував Циганков, а Гармаш знову відзначився частим потраплянням в офсайд.

Навіть вихід на заміну дебютанта Вітіньо, за якого Динамо заплатило 6 млн євро, кардинально не змінив ситуацію. Бразилець з п'яти метрів головою пробив вище воріт.

Але цього разу за Динамо зіграв VAR, який кількома днями раніше позбавив киян перемоги над Бенфікою в Лізі чемпіонів. Нагадаємо, тоді після перегляду відеоповтору скасували гол Шапаренка, зафіксувавши офсайд у Гармаша.

Тут же на останніх хвилинах матчу суддя призначив пенальті у ворота Олександрії, після перегляду відеоповтору зафіксувавши порушення ексгравця Динамо Рибалки на Гармаші під час подачі кутового.

Скандальний 11-метровий на 97-й хвилині реалізував Циганков.

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При цьому в час, що залишився, у Олександрії ще й вилучили Кирюханцева, який головою вдарив в обличчя Шабанова.

ВІДЕО ГОЛА ДИНАМО

Динамо – Олександрія – 1:0

Гол: Циганков, 90+7 (пен)

Динамо: Бущан – Кендзьора (Караваєв, 68), Забарний, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (Шепелєв, 77), Андрієвський – Циганков, Буяльський (Лєднєв, 90+10), Де Пена (Вітіньо, 68) – Шкурин (Гармаш, 46)

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков – Калюжний, Дришлюк (Рибалка, 70), Ковалець – Одарюк (Кирюханцев, 63), Гринь (Спінеллі, 63), Третьяков (Стецьків, 90)

Попередження: Буяльський, Кендзьора, Сидорчук, Бойко (не на полі), Андрієвський, Шабанов, Гармаш – Ковалець, Спінеллі, Дубра

Вилучення: Кирюханцев (90+13, Олександрія, неспортивна поведінка)

Після цієї перемоги Динамо продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи на три очки Шахтар, який раніше розгромив Маріуполь 5:0.

Відзначимо, що вже 22 вересня Динамо і Шахтар зіграють за Суперкубок України на НСК "Олімпійський".