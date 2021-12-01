3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Теперь по разные стороны баррикад: первый матч Шевченко за Милан

Любомир Луканюк
1 декабря, 12:47
22 года назад Андрей Шевченко стал игроком Милана, а сегодня будет делать все, чтобы победить свой любимый клуб

Андрей Шевченко дебютировал за Милан в 1999 году

В среду, 1 декабря, Андрей Шевченко в качестве тренера впервые сыграет против Милана. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Дженоа – Милан.

Накануне этого поединка мы вспомним, как Андрей провел свой первый матч за миланский клуб.

Реклама

Это случилось 29 августа 1999 года. На выезде Милан играл с Лечче. Поединок завершился вничью – 2:2, а Андрей Шевченко забил свой первый гол за Милан.

В том сезоне Шева стал лучшим бомбардиром клуба и получил от Берлускони яхту на время отпуска.

Реклама

Читайте также: Дженоа – Милан: во сколько и где смотреть матч Шевченко против его бывшего клуба

Сейчас его бывший клуб на втором месте в Серии А. У Милана – 32 очка, у Наполи – 35. А вот Дженоа пребывает в зоне вылета. У команды всего 10 очков и 18-е место.