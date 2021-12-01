3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Тепер по різні боки барикад: перший матч Шевченка за Мілан

Любомир Луканюк
1 грудня, 12:47
22 роки тому Андрій Шевченко став гравцем Мілана, а сьогодні робитиме все, щоб перемогти свій улюблений клуб

Андрій Шевченко дебютував за Мілан в 1999 році

У середу, 1 грудня, Андрій Шевченко як тренер вперше зіграє проти Мілана. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Дженоа – Мілан.

Напередодні цього поєдинку ми пригадаємо, як Андрій провів перший матч за міланський клуб.

Реклама

Це сталося 29 серпня 1999 року. На виїзді Мілан грав із Лечче. Поєдинок завершився внічию – 2:2, а Андрій Шевченко забив свій перший гол за Мілан.

У тому сезоні Шева став найкращим бомбардиром клубу та отримав від Берлусконі яхту на час відпустки.

Реклама

Читайте також: Дженоа – Мілан: о котрій і де дивитися матч Шевченка проти його колишнього клубу

Наразі його колишній клуб на другому місці в Серії А. У Мілана – 32 очки, у Наполі – 35. А ось Дженоа перебуває в зоні вильоту. У команди всього 10 очок та 18-е місце.