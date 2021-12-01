Тепер по різні боки барикад: перший матч Шевченка за Мілан

Андрій Шевченко дебютував за Мілан в 1999 році

У середу, 1 грудня, Андрій Шевченко як тренер вперше зіграє проти Мілана. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Дженоа – Мілан.

Напередодні цього поєдинку ми пригадаємо, як Андрій провів перший матч за міланський клуб.

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Це сталося 29 серпня 1999 року. На виїзді Мілан грав із Лечче. Поєдинок завершився внічию – 2:2, а Андрій Шевченко забив свій перший гол за Мілан.

У тому сезоні Шева став найкращим бомбардиром клубу та отримав від Берлусконі яхту на час відпустки.

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Наразі його колишній клуб на другому місці в Серії А. У Мілана – 32 очки, у Наполі – 35. А ось Дженоа перебуває в зоні вильоту. У команди всього 10 очок та 18-е місце.